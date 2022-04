Ohne Öl und Gas: Zwei Betriebe, die ihre Produktion energieautark schaffen

Hohe Energiekosten, Rohstoffmangel und die Sorge ums Gas: Viele heimische Betriebe blicken beunruhigt in die Zukunft. „Bei einigen Unternehmen haben sich die Gesamtkosten aufgrund der stark erhöhten Energiepreise bereits um 50 Prozent erhöht. Betriebe sind mittlerweile gezwungen, Produktionen zu drosseln oder stehen vor hohen Pönalzahlungen, weil es unmöglich ist, Lieferverträge einzuhalten“, warnt Maximilian Oberhumer von der Wirtschaftskammer Steiermark, Obmann der Industriesparte. Die aktuelle Weltlage treibt die Preise für Energie und behindert die Lieferketten: „Der Krieg in der Ukraine verschärft die Problematik rasanter Energiepreissteigerungen, der Rohstoffknappheit und brüchiger Lieferketten zusätzlich“, sagt Maximilian Oberhumer weiter.

Dass die Lage ernst ist, bestätigen aktuelle Zahlen der E-Control zur Energieversorgung. Demnach kommen vierzig Prozent des Gases für Europa aktuell aus Russland. Österreich ist sogar zu achtzig Prozent von russischen Gaslieferungen abhängig.

Zwei Energie-Pioniere

Momentan kann von Energieunabhängigkeit also keine Rede sein. Doch nicht jedes Unternehmen ist von dieser Problematik gleich stark betroffen. Der heimische Teigwarenhersteller Wolf Nudeln mit Sitz in Güssing setzt bereits seit 2010 auf eine eigene Biogasanlage und versorgt sich damit energetisch zu hundert Prozent selbst. Der wirtschaftliche Vorteil stand dabei nie im Vordergrund : „Es ging mir vor allem um die Umwelt und die Verwertung des Abfalls“, erklärt Joachim Wolf, Chef des Familienunternehmens in vierter Generation.

Auch beim Kosmetik-Hersteller Ringana aus Hartberg ist Nachhaltigkeit mehr als ein Schlagwort. Der steirische Betrieb produziert den Großteil seines Energiebedarfs selbst. Hier setzt man auf Geothermie, Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. „Die gestiegenen Energiepreise spüren wir trotzdem“, sagt Ringana-Prokurist Michael Wannemacher. „Aber es trifft uns durch unser Energiekonzept nicht so stark wie andere.“ Von ihren innovativen Konzepten profitieren derzeit also beide Unternehmen. Der KURIER war vor Ort und blickt hinter die Kulissen.

"Hühner produzieren unsere Energie"

Wenn Joachim Wolf etwas anpackt, dann getreu dem Motto: Ganz oder gar nicht. „Ich war schon immer ein Idealist“, sagt der 60-Jährige von sich. Dementsprechend früh hat Wolf im Familienunternehmen, das er in vierter Generation führt, zahlreiche Umweltinitiativen gestartet. Wolf Nudeln waren weltweit die ersten Teigwarenproduzenten, die ihre Erzeugnisse in Papier verpackten. Seit 2010 setzt der Betrieb auf eine eigene Biogasanlage und auch das Futter für die Hühner wird vor Ort angebaut. Das Umweltbewusstsein dafür wurde ihm quasi in die Wiege gelegt: „Mein Vater hat nie etwas weggeworfen, bei uns wurde alles verwertet.“ Wolf Nudeln gibt es bereits seit 1956. Seither ist das burgenländische Nudelunternehmen vor allem für seine legendären Goldfaden Suppennudeln bekannt. Die Eier für ihre Herstellung kommen aus vier großen Hühnerställen, in denen nicht weniger als 30.000 Hennen gehalten werden.

Wolf setzt auf Biogas

Seit 2010 ist der Güssinger Nudelhersteller zu hundert Prozent energieautark, also unabhängig von externem Gas. Wie das funktioniert? Ein Energiekreislauf mit eigenem Hühnerstall und eigener Biogasanlage macht’s möglich. Darauf ist Joachim Wolf besonders stolz. Beim KURIER-Besuch erzählt er: „Wir versorgen uns energetisch komplett selbst. Den Mais für die Hühner bauen wir am eigenen Feld an, genauso wie Grünschnittroggen und Hirse. Wenn der Mais geerntet wird, und die Hühner ihn gefressen haben, verwenden wir den Hühnerkot gemeinsam mit den Resten der Fruchtfolge für die Biogasanlage.“ Durch Fermentation entsteht daraus Methangas – dieses wird in einen Motor geleitet, der an einen Generator gekoppelt ist. Dieser Generator produziert schließlich den Strom. Damit nicht genug: „Die Abwärme des Motors verwenden wir als Prozesswärme für die Nudeltrocknung. Wir nutzen also die ganze Wärme aus. Die Gülle aus der Biogasanlage wird nachher wieder auf den Feldern als Dünger eingesetzt. Es ist also wirklich ein kompletter Kreislauf.“