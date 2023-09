Erster Job: Österreicher sind in der EU am jüngsten

Berufseinstieg verspätet sich dennoch leicht

Der Berufseinstieg hat sich in den letzten Jahrzehnten leicht nach hinten verschoben – vor allem aufgrund höherer Bildungsabschlüsse und längeren Ausbildungszeiten, interpretiert das Momentum Institut in einer Aussendung. Die mittlere Altersgruppe (50-64-Jährige) ist in Österreich bereits mit 18,1 Jahren ins Berufsleben gestartet und damit um 0,8 Jahre früher als die Generation danach. Doch österreichische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegen auch in dieser Altersgruppe konstant zwei Jahre vor dem europäischen Durchschnitt. In der mittleren Altersgruppe sind Menschen in den Niederlanden mit durchschnittlich 23,4 Jahren am spätesten ins Erwerbsleben eingetreten.