Erfolgsgeschichte: Metaller mit Hertz

Noch laufen die Fäden beim 22-jährigen Dominik Meyer zusammen - er lernte die anderen Jungs auf Konzerten kennen - "die Szene ist ja klein". Schnell war man sich einig: "Wir gründen ein neues Imperium." Schon in der fünften Klasse in der HAK hatte Meyer für eine Projektarbeit ein Benefiz-Metalkonzert auf die Beine gestellt - mit 500 Besuchern und 5000 Euro für den Sudan. Insgesamt fünf Konzerte veranstaltete er unter dem Label "Metal for Fairness".



Motivationsgeber für Catapult war klar die Leidenschaft für Metal. "Am Anfang haben wir Bands auf die Bühne gebracht, die wir als Fans gern hatten. Aber man muss ja auch auf das Finanzielle schauen", sagt Meyer. Mit der Zeit kamen die Anfragen der Agenturen von selber - meist für Tourneen. So brachte Catapult auch die international bekannte Band Sepultura in die Szene Wien. Mit den Konzerten wollen die Jungs aber nicht ganz groß raus: "Konzerte für über 500 Leute haben in Österreich fixe Partner, da ist es schwierig", sagt Meyer. "Wir wollen eher die Nische, den Underground bedienen, da kennen wir uns gut aus." Anfangs sei es schwierig gewesen, die Balance zu finden: "Man muss wissen, was die Fans hören wollen, muss sich ständig informieren und Trends früh erkennen."



Catapult organisiert auch in einem Club regelmäßig kleine Gigs. Das Publikum sei laut Meyer überschaubar, "da muss man schauen, dass die Kosten gedeckt sind". Meyer arbeitet nebenbei als Booker für einen Salzburger Mitbewerber, der im Gegensatz zu Catapult die großen Konzerte veranstaltet: "Von ihm haben wir uns viel abgeschaut." Ab 2012 wird Catapult ohne Meyer auskommen - er widmet sich seiner Booker-Karriere. Catapult macht weiter, sagt Urbanek: "Wir wollen in Richtung Künstlervermittlung gehen."