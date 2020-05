Erfolgsgeschichte: Bio-Brett vorm Kopf

Schon in der alten Firma gab es erste Versuche mit ökologisch verträglicheren Materialien. „Mein Bruder beschäftigt sich schon lange mit dem Thema“, so Sprengnagel. „Die Materialien – Granulatkörner aus Bio-Kunststoff – haben wir auf der Ambiente-Messe in Frankfurt kennengelernt.“ Darauf folgten zahlreiche Versuche zur Produktentwicklung: „Wir mussten das Know-how erst gemeinsam erarbeiten.“ Das Granulat wird geschmolzen und in Formen gegossen. Herstellen lässt Doraplast alle Waren von zwei Firmen in Niederösterreich und im tschechischen Brünn. Im Herbst starteten die Sprengnagels mit ersten Testaktionen in Supermärkten wie Maxi-Markt, Metro und Interspar. „Ich habe den Kunden vor dem Regal das Schneidbrett in die Hand gedrückt“, sagt Sprengnagel. Mit Erfolg: „Ich war überrascht, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit so groß war.“ Vielleicht auch wegen des Plastiksackerl-Themas, „das breitgetreten wurde“, mutmaßt er.

Auch den Fachhandel beliefert Doraplast mit der Biodora-Linie bereits erfolgreich. Im Februar stellen die Sprengnagels ihre Biodora-Produkte auf der Ambiente-Messe aus. Und dann? „Wollen wir den Kundenstock in Österreich ausstatten, gesund wachsen und Biodora am Markt etablieren.“ Und dann? „Geht’s zu den österreichischen Nachbarn.“