Trotzdem positiv

„Wir sind traumhaft aus der Krise weggekommen“

Der Fahrrad-Hersteller Simplon hat aus der Coronakrise viel gelernt und sich dennoch mehr erwartet

KURIER: Die Fahrrad-Branche boomt. Viele Menschen sind während Corona aus Sicherheitsgründen aufs Fahrrad umgestiegen. Demnach müssten Sie ein erfolgreiches Jahr gehabt haben.

Stefan Vollbach: Ja, könnte man meinen. Der Branche geht es aufgrund der hohen Auftragslage sehr gut. Aber die Industrie kann die einzelnen Teile nicht nachliefern. Unsere Fahrräder sind Premiumfahrräder, die angepasst an die Wünsche des Kunden zusammengestellt und gefertigt werden. Derzeit warten wir zum Beispiel auf Schalthebel, um hunderte Fahrräder fertig bauen zu können. Und das hält alles auf. Normalerweise warten die Kunden 10-20 Tage auf ihr Fahrrad. Jetzt ist es so, wenn man heute bestellt, bekommt man sein Rad eventuell erst im März oder April.

Das Wirtschaftsjahr von Simplon geht immer bis Ende September. Wie war das Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr?

Wir hatten 2019 einen Jahresumsatz von 34 Millionen Euro, heuer sind es 44. In Summe haben wir 2000 Räder mehr verkauft als im Vorjahr. Wir sind traumhaft aus der Krise weggekommen im Gegensatz zu anderen Branchen. Dennoch haben wir uns mehr erwartet und in einem normalen Jahr wären wir besser dagestanden. Aber mir ist bewusst, das ist klagen auf hohem Niveau.

Mussten Sie Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken?

Wir haben darüber nachgedacht. Aber alleine das Wort Kurzarbeit schafft Verunsicherung im Team. Darum haben wir uns dagegen entschieden, auch wenn es uns in Summe 20.000 Euro mehr gebracht hätte.

Was haben Sie aus der Krise gelernt?

Sehr viel. Einerseits holen wir die Produktion teilweise wieder zurück nach Europa. Außerdem sind wir als Team zusammen flexibler geworden – in puncto Homeoffice aber auch im Mindset generell. Die Krise war für uns auch ein Evolutionsbooster, wir sind in der Planung jetzt um einiges besser geworden.

Welche Veränderung bleibt nach der Krise?

Bei uns im Experience Center in Hard, Vorarlberg, kommen die Kunden und lassen sich per 3D-Bodyscan beraten, welches Rad perfekt auf sie zugeschnitten zu ihnen passt. Wir haben das Ganze jetzt online im Angebot. Ein Berater nimmt sich Zeit und baut mit dem Kunden gemeinsam am Bildschirm sein Traumrad zusammen. Oft sitzen die Kunden dabei auf der Couch, trinken ein Glas Wein. Das ist ein produktives, schöne Miteinander mit hohem Servicecharakter, das wir beibehalten werden.