EM 24: Was sich Manager vom Profi-Fußball abschauen sollten

Jonas Puck ist Professor an der WU-Wien, bekennender Fußballfan und weiß, worauf es in Management-Fragen ankommt. Anlässlich der Europameisterschaft 2024 hat er sich angesehen, was sich Führungskräfte und Manager von unserer Nationalelf abschauen können. Und ganz speziell von Trainer Ralf Rangnick.

Sie haben sich anlässlich der EM 2024 die Verbindung zwischen Profi-Fußball und Management angesehen. Gibt es denn eine?

Man kann vom Fußball sehr viel lernen, weil man Leistung dort viel besser sehen kann. Das Spiel dauert 90 Minuten und diese 90 Minuten zählen. Das ist vergleichbar mit einem Meeting in der Business-Welt, nur kann ich beim Fußball von jedem Spieler jede Bewegung, jeden Fehler, seine Herzrate und sein Anstrengungslevel erfahren. Und habe daher viel mehr Informationen zur Verfügung, als das in einem Meeting jemals möglich wäre. Daher ist Fußball so praktisch, um Parallelen für das Management herauszuziehen. Auch weil wahnsinnig viel Geld dahintersteckt.

Welche ist die spannendste Erkenntnis, die Sie aus Ihrer Analyse gewonnen haben?

Das Thema Diversität. Liegt man im Fußball zurück und will das Spiel gewinnen, lohnt es sich, die Diversität im Team zu erhöhen. Weil es in der Tat so ist, dass die Wahrscheinlichkeit auf ein eigenes Tor steigt. Die Menschen sind durch ihre Hintergründe anders gepolt, haben andere Dinge erlebt und bringen in der Folge auch andere Lösungsmöglichkeiten mit aufs Spielfeld.