Elternteilzeit: Mehr Schutz für Mütter und Väter

Die Büroangestellte Nicole G. wollten nach der Karenz unbedingt wieder arbeiten, aber nur 25 bis 27 Wochenstunden. Sie vereinbarte mit ihrem Arbeitgeber zwar Teilzeit, aber keine Elternteilzeit nach dem Mutterschutzgesetz samt Kündigungsschutz. Zumindest nicht schriftlich.



"Ich sagte meinem Abteilungsleiter, ich würde gerne Elternteilzeit in Anspruch nehmen und ging davon aus, dass eh alles richtig weitergeleitet wird", erzählt G.



Dem war nicht so. Ein paar Monate nach Beginn ihrer Teilzeitbeschäftigung wurde sie gekündigt. Mithilfe der Arbeiterkammer (AK) erhob sie Einspruch und ging vor Gericht. Nach einem zweijährigen Verfahren entschied nun der Oberste Gerichtshof (OGH): und zwar zugunsten der Klägerin.



Der OGH stellte fest, dass in ihrem Falle eine Elternteilzeit mit Kündigungsschutz sehr wohl vorliegt, auch wenn es weder einen schriftlichen Antrag noch einen entsprechenden Hinweis auf das Mutterschutzgesetz gab.