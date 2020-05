Elite-Studenten: Langes Warten auf Visum

Regelmäßig betonen Politiker, wie wichtig es sei, hoch qualifizierte Forscher und Studenten an die heimischen Universitäten zu holen. In der Praxis scheitert das oft an der Bürokratie.



Aktuelles Beispiel ist die PhD School of Informatics an der Technischen Universität Wien, ein Doktorats-Programm. Mehrere Hundert Bewerbungen gibt es jedes Jahr für die rund 20 Plätze. Auch heuer wieder gibt es massive Probleme bei der Einreise von Studenten aus Nicht-EU-Staaten: Weil mehrere Studenten aus Kenia, Russland, Pakistan und dem Iran noch auf ihre Visa warten, wurde nun der Semester-Start verschoben.



"Spätestens Mitte Juli haben alle Kandidaten unsere Zusage, schneller geht es nicht", sagt Hannes Werthner, Leiter der PhD-School. "Die Studenten bekommen von uns ein Stipendium, wir kümmern uns darum, dass sie integriert werden, eine Wohnung finden - was sollen wir denn noch tun?"