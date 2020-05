Einen Toast auf die perfekte Rede

Franz Rech hat sich eine knifflige Aufgabe für seine Kollegen ausgedacht. Sie sollen eine Stegreifrede zum Titel eines Song-Contest-Songs halten. "Assoziiert einfach den vorgeschlagenen Titel", sagt er in Richtung Tisch. Dort sitzt eine Runde, die das Reden vor Publikum erlernen will. Es sind Mitglieder des internationalen Rhetorik-Klubs Toastmasters, der vor 90 Jahren in den USA gegründet wurde. Martin Winkelhofer und Markus Rieder haben die Toastmasters ins beschauliche Perchtoldsdorf in Niederösterreich gebracht. Hier kann man an zwei Donnerstagen pro Monat Reden schwingen – in geschützter Atmosphäre. Die Teilnehmer absolvieren mit der Zeit zehn aufeinander aufgebaute Rede-Übungen. Wer nicht vorträgt, darf Rhetorik, Inhalt und Körpersprache bewerten, die Füllwörter in den Vorträgen mitzählen oder auf die Redezeit achten. "Das Feedback muss immer konstruktiv sein", betont Martin Winkelhofer später.