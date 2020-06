Eine Arbeitswelt voll von Vorurteilen

Infineon Technologies

Österreich

Diversität

Österreich

Große internationale Firmen haben das erkannt und wollen die besten Köpfe, ganz egal woher die kommen. Was zählt ist die Qualifikation. Beietwa hat sich die Nationenvielfalt des Unternehmens in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt. Jeder dritte personelle Neueintritt kommt aus dem Ausland. Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka sagt: "Insehen wir ein unschätzbares Potenzial. Je mehr unterschiedliche Köpfe an den herausfordernden Aufgaben arbeiten, desto vielseitiger und kreativer sind die Lösungsansätze." Die Herausforderung sieht sie darin, eine Willkommens-Kultur inzu etablieren, die eine Atmosphäre schafft, in der sich ausländische Fachkräfte wohlfühlen.

Die Amerikanerin Vera Budway-Strobach hat sich in Österreich nie unwohl gefühlt. Sie arbeitet seit Juli 2013 als Diversity Managerin in der Erste Bank Group. "Wir sind eine kleine UNO-City, die Kollegen in der Holding kommen von überall her", sagt sie. Workshops und Kurse wie "Working successfully in an Austrian Business Environment" sollen Kollegen aus dem Ausland helfen, sich in der österreichischen Business-Welt zurechtzufinden. Probleme wegen den unterschiedlichen Kulturen gibt es nicht, sagt sie. "Es gibt Unterschiede, etwa, wie man Feedback gibt und es annimmt, wie direkt man ist, welchen Stellenwert Hierarchien haben", sagt sie. Zu kommunizieren sei oberstes Prinzip.

Genau das ist auch der Anfang, um Vorurteile aufzulösen: Miteinander reden.