Zu Gast im Ritz Carlton: Ein Tag im Hoteloffice

Sobald ich alleine bin, ziehe ich meine Schuhe aus, ich mache es mir bequem, komme an. Ein Blick in die Minibar, das Staunen über das traumhafte Bad, ein herzhaftes Fallenlassen ins 5-Sterne-Bett: meine Routineabläufe beim Ankommen in Hotels. So wie ich es von meinen Reisen kenne.

Und nun wartet die fremde Stadt darauf, erkundet zu werden. Ach ja, die Stadt kenn ich ja schon und Urlaub ist auch nicht angesagt, sondern arbeiten. Ich beginne am Laptop meine Mails zu beantworten und ein Interview fertigzuschreiben. Das unpassende Gefühl von Freizeit bleibt, da Hotelaufenthalte unweigerlich mit Urlaub konnotiert sind.

Unter fünf anderen

Mittags Video-Konferenz mit den Kolleginnen. Danach folgt das 2-Gänge-Menü, das mir aufs Zimmer serviert wird. Orangen-Fenchel-Salat und Penne mit Bolognese. An dieses Kochservice könnte ich mich gewöhnen. Daheim oder im Büro muss ich mir mein Essen selbst servieren. Anschließend treibt mich die Neugierde zu einem Spaziergang durch das Hotel. Es ist weihnachtlich geschmückt, aufgrund der derzeitigen Situation aber weitestgehend leer. Ich zähle fünf weitere Gäste. Geschäftsreisende aus Deutschland und Österreich. Ich gehe zurück in mein Zimmer und arbeite weiter.