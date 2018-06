Ein Job fürs Ego: Ich arbeite, also bin ich

In einem offenen Brief an die junge Generation hat Jakob Osman, selbst Jahrgang 1987, die Arbeitsmoral der Jungen stark kritisiert (erschienen im Manager Magazin). „Was ist los mit euch?“, fragt der Leiter einer deutschen Personalmarketing-Agentur. Ihr seid jung, bestens ausgebildet und meistens sehr überzeugt von euren Fähigkeiten. Zu überzeugt. Den Jungen attestiert er mangelndes Durchhaltevermögen und Engagement.

Herr Osman, Sie sagen: Die Generation Y ist verloren, sie ist überfordert, gierig und überschätzt sich selbst. Wie konnte es dazu kommen?

Jakob Osman: Die Jungen haben das Bedürfnis, alles ändern zu wollen. Aber sie möchten selbst nichts dazu tun. Es ist ein Aktionismus ohne Aktion. Dazu kommt ihre Erziehung: ihnen wurde gesagt, sie können alles, sie sind wunderbar. Eine Überhöhung, von den Eltern in die Kinder gelegt. Das ist natürlich Quatsch, denn nicht jeder kann alles werden und das ist auch nicht schlimm.

Die Millennials auf dem Arbeitsmarkt: Wie geht es ihnen und was wollen sie?

Denen geht's ziemlich gut. Nur leider haben sie das Beschwerde-Gen in sich und nörgeln die ganze Zeit nur herum.

Welche Arbeitsmoral haben die Jungen?

Früher hat man gearbeitet und in den Überstunden das Projekt fertiggemacht. Heute geht man pünktlich, um mit der Familie zu sein. Ein gutes Gehalt ist wichtig, aber gleich danach kommt die Work-Life-Balance. Die Jungen sind stark freizeitfokussiert, weil es keinen Druck mehr gibt. Wir haben eine Generation, die alles hat, die nicht muss. Natürlich gibt es aber auch die anderen, die weniger haben. Bei ihnen steigt der Frust enorm.

Für die Jungen wird Arbeit zum Statussymbol. Wie erklären Sie sich das?

Das passt perfekt zur Instagram-Generation. Alles muss vorzeigbar und muss cool sein – auch der Job. Damit muss man auftrumpfen können.

Beschreiben Sie uns die junge Generation – was kann sie, was kann sie nicht?

Selbstvermarktung kann sie sehr gut. Die wissen, was sie können und was sie wert sind. Das mündet oft in Selbstüberschätzung. Sie denken, sie können alles. Ein Großteil der Arbeitswelt besteht aber aus Erfahrung und dass man ein Leben lang lernt.

Es fehlt die Ausdauer?

Ja. Das ist ein grundsätzliches gesellschaftliches Thema. Wir reden alle über Fehlerkultur, aber nur wenige können ein Scheitern annehmen und daraus eine Lehre ziehen. Rückschläge im Arbeitsleben muss man aber aushalten können. Nur so kann man sein Potenzial ausschöpfen.

Wieso kämpft diese Generation so wenig?

Kampf ist der falsche Begriff. Es fehlt ihnen an Leidenschaft. (s.b.)