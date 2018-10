Editor’s Lunch: Mittags in bester Gesellschaft

Was beschäftigt Top-Manager in Zeiten der Digitalisierung und Disruption? Der Mensch. Der junge, qualifizierte Mensch, um genau zu sein. Europa hinke bei der Ausbildung von Fachkräften hinterher, Wirtschaft und Wissenschaft müssten stärker aufeinander abgestimmt sein – das war die Quintessenz beim mittlerweile fünften Editor’s Lunch, veranstaltet von KURIER Herausgeber Helmut Brandstätter und Oliver Braun, Geschäftsführer von Gerstner.

Neun Top-Managerinnen und Manager diskutierten in den Salons Privés der K. u. K. Hofzuckerbäckerei in Wien angeregt darüber, wie man als Unternehmen an die besten Köpfe kommt. Die gehobene Gerstner-Küche verlieh dem Geschäftsessen zusätzliche Klasse.