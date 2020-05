Wie ein 19-Jähriger die Welt verändert

Am Donnerstag und Freitag ging das bisher größte Pioneers Festival in der Wiener Hofburg über die Bühne. Rund 3000 Leute waren gekommen, netzwerkten, präsentierten ihre Start-ups und lauschten den Vorträgen der Keynote-Speaker. Darunter Größen, wie der österreichische Investor Hermann Hauser, der die Eröffnungs-Keynote hielt. Der Tiroler ging mit 15 Jahren nach Cambridge, später, um das Physikstudium am Kings College abzuschließen – und dann, um für immer dort zu bleiben. Mit seinem ersten Unternehmen Acorn und der Entwicklung des ersten brauchbaren Heimcomputers und seinem späteren Unternehmen ARM verdiente er Millionen. Zeitweise soll Hauser der zwölftreichste Mann Großbritanniens gewesen sein. Mittlerweile investiert er mit seiner Venture Capital Firma Amadeus in Start-ups und ist maßgeblich in einem Cambridge Technologie-Cluster tätig.