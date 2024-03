Duale Akademie: Wie man die Lehrzeit verkürzen kann

Grund dafür ist unter anderem, dass man für diese Ausbildung die Hochschulreife braucht. Deswegen gibt es für für die duale Akademie eigene Berufsschulklassen. Die Inhalte werden so an die Zielgruppe angepasst, damit der Matura-Stoff nicht wiederholt werden muss, so Pirklbauer.

Weitere Extras der dualen Akademie?

Man arbeitet mit Fachhochschulen zusammen, muss ein Auslandspraktikum machen und absolviert Ausbildungen in den Bereichen „Leadership-Management“, Projektmanagement, IT, Soziale Medien. Und das sei erst der Anfang. Man vermittelt Kompetenzen, die für künftige Mitarbeiter besonders relevant sind, erklärt sie. Ein Abschluss der dualen Akademie reiht sich somit zwischen einer Matura und einem Studienabschluss ein.

„Unsere Hauptzielgruppe sind AHS-Maturanten, aber auch Studienabbrecher.“ Im Durchschnitt sind dortige Schüler 22 Jahre alt, „aber wir haben auch durchaus 29-Jährige, die bei uns anfangen.“

Bislang wird dieser Ausbildungsweg nur für einige ausgewählte Berufsgruppen angeboten, „die für unsere Zielgruppen interessant sind und in der Wirtschaft gebraucht werden“. Wobei das Angebot an Lehrberufen aktuell erweitert wird. Angeboten wird die duale Akademie in 730 Ausbildungsbetrieben in ganz Österreich.