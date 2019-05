Diskriminierung an der Uni - was tun?

Fremdenfeindliche „Witze“ oder rassistische Bemerkungen sind in der Uni leider auch gegenwärtig. 74 Prozent gaben 2015 an, aufgrund ihrer Herkunft von Studenten diskriminiert worden zu sein, 42 Prozent von Lehrenden. Ein bekannter Fall am Publizistik Institut in Wien: Zwei Lehrende hatten das antisemitische Magazin „Alles Roger“ als „Best-Practice“-Beispiel in einem Seminar verwendet. „Sie waren externe Vortragende und wurden erfolgreich gekündigt,“ so Velebit.

Strukturelle Benachteiligung