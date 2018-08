Diese Bücher bringen Sie weiter

Befreit von Tara Westover

"Educated", zu deutsch "Befreit" von Tara Westover. Tara betritt mit 17 erstmals eine Schulklasse. Dennoch gelingt ihr eine akademische Laufbahn. Verlag Kiepenheuer & Witsch, € 23,70 Den New York Times-Bestseller beschreibt Obama als „bemerkenswertes Memoire an eine junge Frau”, die in einer „Familie aus Überlebenskünstlern in Idaho aufgewachsen ist und nach Bildung strebt, während sie dennoch großes Verständnis und Liebe für die zeigt, die sie zurücklässt”.