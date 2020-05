Die weltbesten Unis? Was Rankings wert sind

Um satte 56 Plätze hat sich die Uni Wien beim heurigen Times Higher Education-Ranking (THE) im Vergleich zum Vorjahr verbessert, von Platz 195 auf 135. Ein Sprung, zu dem die Uni Wien jedoch nur wenig beigetragen hat. Die Zauberfee kam in Gestalt der Macher des THE-Rankings selbst - ein Mal mit dem Zauberstab gewedelt, veränderten sie die Methodik und damit auch die Rangliste.



Wurde die Uni Wien also bisher schlechter bewertet als sie eigentlich ist? "Es scheint, als wäre Rang 139 derzeit der rechtmäßige Platz der Uni Wien in der Welt. Es ist wohl eine fairere Darstellung der Uni, vielleicht waren wir vergangenes Jahr etwas hart", gestand der Herausgeber des Times Higher Education Rankings Phil Baty vor Kurzem im Presse-Interview.



Tatsächlich wurde das THE-Ranking in den vergangenen Jahren zunehmend kritisiert. Der größte Missstand: Bisher hatten Universitäten mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt einen Startvorteil, da wissenschaftliche Publikationen einen hohen Stellenwert hatten. Da englischsprachige Publikationen wesentlich häufiger zitiert werden, hatten Unis in anglophonen Ländern bessere Chancen.

Dass Uni-Rankings mit Vorsicht zu genießen sind, zeigt auch der Report der European University Association (EUA), der im Juni veröffentlicht wurde: "Die Ergebnisse jedes Rankings, aber vor allem der internationalen Ranglisten, hängen stark von der Wahl der Indikatoren und deren Gewichtung ab." Und die Indikatorenwahl scheint manchmal recht abstrakt zu sein. Ein Beispiel? Beim Shanghai-Ranking etwa - das erste weltweite Ranking - hat das größte Gewicht in der Bewertung die Anzahl der Nobelpreisträger unter den Absolventen. Über die Qualität der Lehre sagt dieser Indikator wenig aus. Des Weiteren berücksichtigen internationale Rankings nur zwischen 700 und 1000 Hochschulen, der insgesamt 17.000 Hochschulen weltweit - das sind zwischen ein und drei Prozent. Der Rest wird schlichtweg ignoriert und nie eine Chance haben, in einem der Rankings auch nur vorzukommen.