Die Weinschmeckerin

Katharina Graner ist mitten im Gespräch über ihren Weinshop, als ein befreundeter Kunde reinkommt. Begrüßung: Bussi links, Bussi rechts. Er sieht sich um und sagt, er kommt etwas später wieder. "Passt, dann trinken wir einen", ruft sie ihm nach. "Das gehört dazu", grinst sie.

Die 27-jährige Weinschmeckerin eröffnete vor einer Woche ihren neuen Weinladen "Delicius" in der Brodtischgasse 28 in Wiener Neustadt. Im vorderen Bereich des 145 großen Geschäfts sitzt man gemütlich auf der breiten Fensterbank, verkostet edle Tropfen und genießt frisch aufgeschnittenen Prosciutto oder Schafskäse mit Mohn. Ein paar Schritte weiter stehen große Weinfässer, hier kann – in Ruhe und ohne Ablenkungen – weiter degustiert werden. Im dritten Raum findet der Weinliebhaber Accessoires, die den Genuss versüßen: schicke Öffner, Stöpsel, Pipetten, feine Wein-Täschen und kleine Geschenkartikel. Einen weiteren Raum gibt es noch, doch der steht leer. "Hier will ich meine Weinseminare machen." Die Möbel, die für diesen Raum entstehen, sollen die Kunden später auch kaufen können, so Graners Konzept. Draußen lädt ein kleiner Innenhof zum Genießen in der Sonne ein.

Insgesamt verkauft Graner hier 80 Wein-Marken aus Wien, Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark. Mit dabei auch Trendiges, wie die Punk’s Finest Weine, aber auch Traditionelles wie den Follner. "Die meisten Winzer kenne ich persönlich." Das sei wichtig – es gäbe keine Geschäfte ohne Kontakte. Das ist auch der Grund, warum sie als Mentee beim KURIER-Mentoring mitgemacht hat. Im Rahmen der Aktion wollte sie Inputs von erfahrenen Frauen aus der Wirtschaft sammeln. "Mich stärkt so ein Austausch und gibt mir Sicherheit auf meinem Weg." Dieser soll sein: guten Wein verständlich an den Konsumenten bringen. "Letztens kam ein Nachbar rein und sagte ,Ich habe einen Karpfen mit Sojasoße im Wok – welcher Wein passt da?‘ Den richtigen Wein hatte ich dann sogar eingekühlt." Die Preise sind hier – obwohl es ein Spezialitäten-Geschäft ist – nicht hoch. Zehn bist 25 Euro stehen in goldener Schreibschrift am Etikett. "Guter Wein muss nicht teuer sein. Kein Winzer soll seinen Wein für drei Euro hergeben müssen, aber 300 Euro die Flasche kann ich nicht mehr nachvollziehen."