Die Vereinbarkeitslüge: Familiensache in zwei Kraftakten

Am Rande der Vereinbarkeit tippt die Mutter im Business-Kostüm geistesabwesend in ihr Blackberry, während ihre kleine Tochter in der Sandkiste weinend nach der Schaufel sucht. Am Rande der Vereinbarkeit sitzt der Vater apathisch im Meeting, weil der kleine Sohn die halbe Nacht sein Innerstes nach außen gekehrt hat.

Am Rande der Vereinbarkeit zerren quengelnde Kinder und fordernde Chefs gleichermaßen an den Nervensträngen, während man sich selbst in die Südsee und Chef und Kinder auf den Mond wünscht. Egal in welcher (Führungs-)Position man ist, der Kampf um die Vereinbarkeit beginnt im Wettlauf mit der Zeit und endet im Verzicht des Egos. Dass es mit links geht, wollen uns die Hochglanzmagazine der Nullerjahre mit ihren Super-Karrieremüttern weismachen. Doch die Realität sieht anders aus – auch in höheren Etagen, wo vieles finanziell leichter geht.

Der Hut, unter den Job und Familie passen, muss schon ein Sombrero sein. Großzügig ausgeweitet von einem Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern mit Kindern flexible Arbeitszeiten, Elternteilzeit, Home Office und Sabbaticals gibt. Unternehmen tun gut daran, hier umzudenken: Studien zeigen, dass familienfreundliche Maßnahmen die Produktivität, Effizienz und Zufriedenheit der Mitarbeiter steigern, Krankheitsquoten senken. Auch die Politik bleibt gefordert: 1,6 Mrd. Euro fließen bis 2018 in höhere Familienbeihilfen und den Ausbau von Kinderbetreuung und Ganztagsschulen, wie der Ministerrat am Dienstag beschloss.

Viel Disziplin, flexible Selbstorganisation und Kommunikation sind für Kinder und Beruf am nötigsten, sagen Karriere-Eltern.