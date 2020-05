Die Umsattler: Betriebe erfinden sich in der Krise neu

Die Firma: Die Wolford AG mit Hauptsitz in Bregenz ist ein österreichischer Hersteller von Textilien mit Schwerpunkt auf Strumpfhosen, Wäsche, Damenoberbekleidung und Accessoires. Die Produkte werden in über 60 Ländern an über 3.000 POS (Point of Sales) verkauft. 2018 wurde das Unternehmen vom chinesischen Mischkonzern Fosun übernommen. „Da China als erstes Land von der Corona-Pandemie betroffen war und wir dort zahlreiche Point of Sales schließen mussten, hatten wir einen erste Vorwarnung, was auf uns zukommt“, sagt Andrew Thorndike, seit Oktober 2019 CCO bei Wolford.

Die Neuausrichtung: Im Jänner habe es bereits erste Überlegungen zur Herstellung von Masken gegeben, seit April werde produziert. Mit Ende April werde man rund 20.000 Masken hergestellt haben so Thorndike. „Das ist je nach Bedarf skalierbar.“ In erster Linie wollte man damit die eigenen Mitarbeiter schützen, so Thorndike. „Wir rechnen aber damit, dass Masken auf längere Sicht unsere täglichen Begleiter werden – leider“, sagt der CCO. „Daher werden sie auch Kunden zum Verkauf angeboten.“ Das Produktportfolio mit Masken zu erweitern, sei bei Wolford keine „Revolution der Entwicklungsleistung“, sagt Thorndike. Als Textilunternehmen und Hersteller müsse man ständig auf saisonale Wechsel und Modetrends reagieren können. „Mit der Maskenproduktion folgen wir einer Nachfrage.“

Die Zukunft: Die Masken bleiben solange im Angebot, wie Bedarf da ist, so Thorndike. „Aber wir denken da groß.“ Eine eigene Versorgungskette für das benötigte Material habe man bereits auf die Beine gestellt. Kompensieren könne man damit die Umsatzverluste im stationären Handel natürlich nicht, so Thorndike.

