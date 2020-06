Die Superhirne wollen wieder heim

Schlanke 85.000 Euro müssen Eltern übrig haben, um ihrem Sprössling ein Jahr in Harvard zu finanzieren, sofern nicht der Staat mit einem Stipendium für besonders Begabte mithilft.

Andererseits können Absolventen der Renommier-Uni mit top-bezahlten Jobs rechnen. Sie gehören zur globalen Bildungselite.

Vizekanzler Michael Spindelegger hielt am Montag in Harvard einen Vortrag und nutzte die Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit einigen Dutzend österreichischen Studenten an der Elite-Uni. Das interessante Ergebnis: Diese jungen Leute, die sich durch die Eliteschule durchgeboxt haben, würden durchaus gern wieder nach Österreich/ Europa zurück – wegen der Lebensqualität – aber sie fühlen sich nicht gewollt bis unerwünscht. Das Gehaltsniveau für ausländische Forscher sei in Österreich zu niedrig, sagt einer. Es gebe auch zu wenige Forschungsstellen, sagt ein anderer. Ein Dritter meint, dass der Stellenwert der Forschung an sich in Österreich viel geringer sei als in den USA.