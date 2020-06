Die Strategie der Genies

Magnus Carlsen, der Mozart des Schachs

Nach vier Stunden, vor seinem 45. Zug, streckt Viswanathan Anand die Hand übers Brett. Diese Geste drückt im Schach eines aus: Aufgabe. Zum zweiten Mal muss sich der 45-jährige Inder dem 23-jährigen Magnus Carlsen ergeben. Zum zweiten Mal wurde das Wunderkind am Sonntag Weltmeister.

Magnus Carlsen gilt als Mozart der Schachwelt: Mit fünf Jahren lernte er vom Vater Schach, mit 13 wurde er Großmeister, mit 22 Jahren zum ersten Mal Weltmeister, kurz vor seinem 24. Geburtstag, am morgigen Sonntag, zum zweiten Mal. Den reichsten Mann der Welt, Microsoft-Gründer Bill Gates, vernichtete Carlsen auf dem Schachbrett in 70 Sekunden. Er nimmt es mit jedem Gegner auf, sogar mit einer ganzen Armee: An der Uni Harvard spielt er gleichzeitig und mit verbundenen Augen gegen zehn Top-Anwälte – und gewinnt 10 zu 0. Carlsen wird in seiner Heimat Norwegen geliebt wie ein Rockstar, so sehr, dass sich Buben wie Mädchen sein Poster übers Bett hängen. Das Time-Magazine zählte ihn zu den hundert einflussreichsten Persönlichkeiten weltweit. Was kann man von ihm lernen?

Zieh dein Ding durch

In Interviews gibt sich Carlsen meist gelangweilt, er sitzt zurückgelehnt und schief im Sessel, er lungert wie ein Teenager, der vor Selbstüberschätzung stinkt. Doch das täte Carlsen Unrecht: Er gilt als der beste Schachspieler der Gegenwart. Und er strotzte schon als Bub vor Selbstbewusstsein: Mit 13 Jahren gab er sich in einem Pool planschend vor einer Partie gegen den sechsfachen Schach-Weltmeister Anatoli Karpow siegessicher. Beim Spiel schüttelte der blonde Junge dem Mann mit schütterem Haar die Hand. Irgendwann zog Anatoli Karpow einen Mundwinkel nach unten und streckte dem Kind vor ihm erneut die Hand hin: er hatte tatsächlich gegen einen 13-Jährigen verloren. „Es gibt vieles, das einen unsicher macht, du musst einfach nur damit umgehen können“, sagt Magnus Carlsen in einem Interview mit der ZEIT.