Die neuen Stars am Business-Himmel

Sie haben Getsby zu Austrias Next Start-up 2018 gepitcht. Wie?

Mit Ehrgeiz und einem tollen Team, das immer hinter mir steht – man muss zusammenpassen und sich vor allem ergänzen. Und mit einer klaren Vision.

Was war Ihre wichtigste Auszeichnung?

Ich denke, die Austrias Next Start-up in Wien. Aber auch der deutsche Preis als Food Start-up 2018 in der Kategorie Service/ Financial war besonders. Es ist schön, auch in Deutschland Bestätigung zu bekommen.

Was sind Ihre nächsten Schritte?

Wir wollen in Österreich ein etabliertes Produkt werden und danach in den deutschsprachigen Raum expandieren. Weiteres Ziel sind die Hauptstädte Europas.

Ihr größtes Wiedererkennungsmerkmal?

Ich bin fokussiert und ehrgeizig und nicht so einfach aus der Fassung zu bringen.