Die neue Liebe zum Alten

Martina Brückl steht noch ganz am Anfang: Einige Gassen von der Vintagerie, wo Hermanngasse und Westbahnstraße im 7. Bezirk aufeinandertreffen, hat sie am 4. April einen Secondhand-Laden eröffnet: "Zweitkleid7". Auch Martina Brückl ist in der Branche, in der sie sich selbstständig gemacht hat, versiert: Die gelernte Industrieschneiderin war mehr als 20 Jahre in der Modebranche tätig.

"Es war Zeit für etwas Neues", sagt sie. Sie besuchte Gründerseminare, holte sich Rat bei der WKO, fand einen geeigneten Laden. Das kleine Gassenlokal hat Martina Brückl liebevoll mit Vintagemöbel eingerichtet und einige Wände intensiv rot leuchtend gestrichen. Auf rund 100 hängen Burberry-Mantel und Louis-Vuitton-Tasche in einer Reihe mit Esprit-T-Shirts und Leinenkleidern. Die ausnahmslos makellose Ware bekommt Brückl von Privatpersonen, sie wäscht und bügelt sie, behält sie für rund vier Monate auf Kommissionsbasis im Sortiment und ändert sie, wenn der Käufer nicht perfekt hineinpasst. Finden die Klamotten keinen neuen Besitzer und will der alte sie nicht zurück, gehen sie an das Kinderdorf. "Ich glaube an meine Idee, denn der Trend zum bewussten Konsum wird immer stärker", sagt Brückl.