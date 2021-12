Die Menü-Manufaktur kocht Kantinenessen auch für Homeoffice-Mitarbeiter

„Anstatt ausschließlich in Großkantinen zu verköstigen, stellen wir zunehmend nach Hause ins Homeoffice zu, “ so Keijk-Hopp. Das habe zu Veränderungen im Produktionsablauf geführt, Verpackung und Transport der Speisen seien nun kleinteiliger.

Über einen Webshop können sich Mitarbeiter ihre Menüs für die Woche zusammenstellen, die dann gekühlt unter anderem über die Post in Boxen geliefert werden. Vor allem Mitarbeiter im ländlichen Raum würden den Webshop nutzen, da es am Land weniger Take-away-Angebote oder Zustell-Services gebe.

Neue Rezepturen

Nicht nur in Zustellung und Produktion, auch die Rezepturen wurden an neue Vorlieben angepasst. So würden Produktionsbetriebe eher traditionelles Essen bestellen, sowie größere Portionen– „die wollen satt werden.“ Das klassische Büroklientel bevorzuge kleinere Portionen und „moderne Gerichte, wie asiatisch, vegetarisch oder vegan.“

Kantinen werden weniger

Der Anteil an Mitarbeitern im Homeoffice werde auch in Zukunft hoch bleiben, ist sich Keijk-Hopp sicher. Man wisse von Unternehmen, die bereits an Büroflächen reduziert hätten. „Auch hauseigene Kantinen rechnen sich bei den reduzierten Büroplätzen oft nicht mehr.“

Betriebsgastronomie vor Ort werde damit aber nicht überflüssig. „Im Gegenteil: vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die keine Kantine betreiben, suchen nach neuen und flexiblen Formen der Mitarbeiterverpflegung“, so Keijk-Hopp.

Man arbeite daran, die Menü-Manufaktur künftig wie eine Online-Kantine aufzubauen, bei der Mitarbeiter über Edenred, einem Anbieter für steuerbegünstigte Essensgutscheine, ihr Essen nach Hause bestellen können. Denn: „Auch im Homeoffice knurrt mittags der Magen.“