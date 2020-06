Die Manager-Gebote des Dalai Lama

Werdegang Sein Schicksal wurde schon früh besiegelt. Der 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso, wurde am 6. Juli 1935 als Bauernsohn in der tibetischen Provinz Amdo geboren. Im Alter von zwei Jahren wurde er über Prophezeiungen als 14. Reinkarnation des Dalai Lama entdeckt und 1939 als solcher von der tibetischen Regierung anerkannt. Seine Kindheit verbrachte er in Klöstern. Im Alter von 15 Jahren musste er sich mit dem Einmarsch der Chinesen auseinandersetzen, 1959 flüchtete er nach Indien. Er schrieb einige Bücher, u. a. "The Leader’s Way" (2008) und "Rückkehr zur Menschlichkeit" (2011).