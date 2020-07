Die Mär von Alt und Jung

Auch die Älteren wollen sich einbringen: Arbeiten in der Pension ist für jeden Dritten ein Ziel, zeigt eine aktuelle Umfrage von Seniors4success, deren weiteren Ergebnisse erst kommende Woche vor Journalisten vorgestellt werden.

Hannes Lewinski arbeitet, obwohl sich die meisten in seinem Alter längst aus der Arbeitswelt verabschiedet haben. Der Ü-60-Jährige – eigentlich ein Schauspieler – ist an diesem Nachmittag bei der Veranstaltung im Rahmen des Projekts "Vollpension" dabei. Er fragt die Gäste nach ihrem Wohlbefinden, ob sie noch etwas zu trinken oder zu essen wollen. Die Vollpension wurde von den Gebrüdern Stitch, den beiden Jeans-Maßschneidern Michael Lanner und Moriz Piffl, ins Leben gerufen: Hier versorgen Senioren in temporären Kaffeehäusern Gäste mit selbst gemachten Süßspeisen, Filterkaffee und mit Geschichten aus ihrem Leben. Julia Krenmayr stellte an diesem Nachmittag die Initiative gemeinsam mit Moriz Piffl vor. Und man spann die Idee weiter: Wie wäre ein Pop-Up-Café als Begegnungszone in Unternehmen?