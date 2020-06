Die hellsten Köpfe kommen von den Unis

Sie tun es, um die Gesellschaft zu verbessern. Um die Probleme der Welt zu lösen. Oder zumindest die in der Region. Noch nie waren Österreichs Studierende und Jungakademiker so innovativ wie heute. Und noch nie haben sie so viele Unternehmen gegründet.Das geht aus Zahlen der AplusB-Zentren hervor: Acht dieser von Universitäten betriebenen Gründungszentren gibt es in Österreich. Betrieben werden sie von Forschungseinrichtungen und Universitäten. Sie heißen unter anderen INiTS (in Wien), Science Park (in Graz) oder tech2b (in Oberösterreich). Bis Ende 2013 wurden mit ihrer Hilfe – Beratung und Finanzierung – 449 Start-ups und Spin-Offs aus Forschungsprojekten gegründet und 2000 Arbeitsplätze geschaffen. Eine beachtliche Zahl, wenn man überlegt, dass die ersten Zentren erst im Jahr 2002 eröffneten.