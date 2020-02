Die Einzigen: Über Minderheiten im Job

Mehr als 4,5 Millionen Erwerbstätige gibt es in Österreich. Knapp 7.000 davon sind Rechtsanwälte, rund 4.500 Immobilienmakler – doch nur ein einziger ist Drehorgelbauer. Es riecht nach Holz in Christian Wittmanns Werkstatt in Niederösterreich. Vom unbehandelten Nussbaum- oder Birnenholzbrett bis zur fertigen Drehorgel mit Pfeifen, Gehäuse und Balgwerk schafft der Orgelbaumeister hier alles mit der Hand.

„Viele Leute fragen, ob man davon leben kann“, erzählt der 41-Jährige. „Aber es gibt immer etwas zu tun.“ Nach zehn Jahren Selbstständigkeit habe er keine Sorge mehr, dass es kein Geschäft gibt. Konkurrenz hat der Drehorgelbauer keine – die nächsten Kollegen sitzen in Deutschland, wo es auch nur eine Handvoll echte Werkelmacher gibt. Zwischen 5.000 und 30.000 Euro kostet ein Produkt seiner Manufaktur. Die kaufen neben Musikern auch Museen und Sammler. Bis nach Nordamerika hat er seine Instrumente schon verschickt.

Ein Beruf, der vieles vereint

Gelernt hat Christian Wittmann den Orgelbau für große Instrumente in Kirchen. Die spielt er selbst heute nur noch im Ehrenamt – als Organist in drei Pfarren. Doch seit er als Volksschüler einmal auf einem Weihnachtsmarkt die Kurbel eines Leierkastens drehen durfte, haben es ihm die mechanischen Mini-Orgeln angetan. „Der Beruf vereint die Arbeit mit Holz, Metall, Leder, Elektronik“, schwärmt Wittmann und streicht über einen plattenspielerähnlichen Leierkasten, den er zur Restaurierung schon halb auseinandergenommen hat.

Im Nebenraum tickt ununterbrochen eine Stanzmaschine, die dünne Papierrollen mit den für die Instrumente lesbaren Notenlöchern versieht. Auch sie hat Wittmann selbst gebaut, vor 20 Jahren schon. Neben Vengaboys, Wienerliedern und AC/DC macht er auch individuelle Musikwünsche seiner Kunden drehorgelkompatibel. „Den Traum zur Selbstständigkeit hatte ich immer“, erzählt Christian Wittmann.

Doch die Werkelmacherei ist mehr als nur ein Broterwerb: Jahrzehnte lang gab es in Österreich keine hauptberuflichen Drehorgelbauer, Wittmann hat die Lücke gefüllt. „Mir ist wichtig, die Tradition zu bewahren“, sagt er. Er mag zwar derzeit der einzige Drehorgelbauer im Land sein. Aber: „Ich bin nicht der Erste – und hoffentlich nicht der Letzte.“

Vorreiter statt Außenseiter

Ende Jänner hat die Wirtschaftskammer ihre Lehrlingsstatistik für das vergangene Jahr vorgestellt. Mit Tabellen: nach Bundesländern, nach Sparten, nach Lehrjahren – und nach Geschlecht. Die beliebtesten zehn Berufe werden ausgewiesen, getrennt nach Mädchen und Burschen.

Die Unterscheidung von Männer- und Frauenberufen findet hier ihren Nachwuchs: Mädchen wollen in den Einzelhandel, Büros und Friseursalons, Jungen werden Metall-, Elektro- oder Kraftfahrzeugtechniker. Ein Mann im Kindergarten, eine Frau unter der Auto-Hebebühne, das ist noch immer ein seltener Anblick.

Traditionell finden sich typische Frauenberufe im sozialen Bereich, haben mit Erziehung oder Pflege zu tun. Dringen Männer in diesen Bereich vor, haben sie schnell mit Vorbehalten zu kämpfen; oft ist Sexualität, mögliche Homosexualität oder sogar Pädophilie ein Thema, beispielsweise bei Erziehern. Dabei ist es seit Jahren ein öffentliches Anliegen, Männer in Frauen- und Frauen in Männerjobs zu bekommen. Unzählige Studien, Erhebungen, Umfragen gibt es zu dem Thema, mit Aktionen wie „ Girls’ Day“, „Boys’ Day“ und – für die Erwachsenen – der Frauenquote soll gegengesteuert werden.

Einheitliche Belegschaften überwiegen

Das Geschlecht ist nicht der einzige Faktor, der Menschen zu Minderheiten in ihrem Job macht: Auch in Alter, Hautfarbe, Herkunft oder Bildungsstand sind sich Belegschaften oft ähnlich, besonders kleine Unternehmen neigen dazu, einander – oder vielleicht vor allem den Verantwortlichen – ähnliche Menschen einzustellen.

Das sorgt zwar für ein einheitliches Erscheinungsbild und bestenfalls Harmonie im Unternehmen, nicht aber für bessere Geschäftszahlen. Denn homogene Teams verhinderten Ideen und damit Innovation, wie die dänische Wissenschafterin Ana Luiza Burcharth in ihrer Dissertation an der Aarhus School of Business festgestellt hat.

Doch es braucht mehr als Vorzeige-Frauen und Alibi-Andere. In den 1970er-Jahren prägte die Harvard-Soziologin Rosabeth Moss Kanter den Begriff des Tokenismus für die Anstellung von Minderheiten in Unternehmen – unbewusst oder als kalkulierte Symbolpolitik. Das menschliche „token“ als Zeichen, oft in Positionen mit geringen Aufstiegschancen, werde oft kritischer beobachtet als die Mehrheit, fand Kanter heraus.

Minderheit als kritische Masse

Rund 40 Jahre später stellten Forscher des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung fest, dass Personaler die Lebensläufe von Frauen in Bewerbungen bei gleicher Qualifikation deutlich schlechter bewerteten als die von Männern – mit dem Effekt, die Frauen durchschnittlich eine Schulnote herabzustufen. Besonders deutlich war dies bei typischen Männerberufen.

Um etwas verändern zu können, muss die Minderheit zu einer kritischen Masse werden. Wann das der Fall ist, hat eine norwegische Studie in Aufsichtsräten von mehr als 300 Unternehmen untersucht – vor und nach Einführung der Frauenquote 2006. Ihr Ergebnis: Mindestens drei Frauen braucht es, damit deren Ansichten gehört werden. Darunter würden sie sich der Mehrheitskultur anpassen oder einfach überhört.

Abweichler in der Gruppe tun gut

Dabei spielt den zahlenmäßig Unterlegenen ein anderer Effekt in die Hände, der den Gruppenzwang umkehrt: der Minoritätseffekt. Ende der 1980er-Jahre zeigt der rumänisch-französische Sozialpsychologe Serge Moscovici in Experimenten einer Gruppe Bilder in unterschiedlichen Blautönen – und installiert Querulanten, die vehement behaupten, sie seien grün.

Die Abweichler konnten die Gruppe so verunsichern, dass ein Drittel der Teilnehmer meinte, zumindest ein grünes Bild gesehen zu haben. Dieser Effekt trat aber nur auf, wenn der Einzelne nicht mit merkwürdigem Verhalten oder dicken Brillengläsern auftrat. Eine Minderheit kann also sehr wohl wirken – solange sie kompetent erscheint und ihre Meinung deutlich genug äußert.