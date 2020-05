Die Brötchenverdiener

"Irgendwie sind wir da reingestolpert", sagt Markus Barth. Der Wiener studierte Wirtschaft – nie fertig – begann nebenbei in der Gastronomie zu arbeiten. Mittlerweile hat er zehn Jahre Erfahrung in der Branche. "Wenn man in der Gastro arbeitet, glauben alle, dass man alles darüber weiß: Wo es das beste Beef Tartare gibt, die besten Drinks, die besten Brötchen." Wo es die besten Brötchen gibt, wurde er in der Adventszeit vergangenes Jahr von mehreren Freunden und Bekannten gefragt. Doch dazu fielen ihm nur die traditionellen Anbieter ein, aber echte Schmankerln? Er fragte seinen Kumpel Dan Vainberg, mit dem er schon seit einiger Zeit in einem Kremslehner Hotel in Wien zusammenarbeitete. Vainberg in der Küche, Barth im Service.

Kurzum machten sie diese Brötchen einfach selbst. Für Freunde und Familie zu Beginn aus reiner Freude. Weil viel positive Resonanz kam, entwickelte Barth daraus ein Geschäftsmodell: Brötchen mit hochwertigen und exotischen Zutaten von Kochhand zubereitet. "Wir bringen die Küche aufs Brot", sagt Barth, der Redner der Truppe. Im Juli wurde gegründet, Barth und Vasquez kümmern sich seither um die Unternehmensagenden und Dan Vainberg kocht. Das lernte er im Modul und verfeinerte sein Können unter anderem im Meinl am Graben – ein Profi also. Weil Vainberg kurze Zeit arbeitslos war, meldete er sich für das Gründerprogramm des Arbeitsmarktservice an. Dort werden Gründer für sechs bis neun Monate unterstützt, bekommen Weiterbildungen und einen Unternehmensberater zur Seite gestellt. Für das AMS ist die Brot Cuisine eine Erfolgsgeschichte – am Freitag vor einer Woche wurden sie und drei weitere Jungunternehmen im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.