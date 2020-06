Die besten Apps fürs Studium

Einfach die Smartphone-Kamera auf die Rechenaufgabe richten und schon berechnet die brandneue Android-App AutoMath Photo Calculator das richtige Ergebnis. Die App beherrscht über 250 Rechenoperationen, darunter Polynom- und Potenz-Aufgaben. Mit integriertem Tutorial und Taschenrechner für alle Fälle. Bisher nur in Englisch erhältlich. Voraussetzung ist gutes Licht. Vorlesungen für alle Zum Standard-Repertoire für Studierende und leider nur für iPhone- und iPad-Nutzer verfügbar ist die aktualisierte, kostenlose und ständig wachsende iTunesU-App: Dutzende Hochschulen weltweit – darunter renommierte Elite-Universitäten wie Stanford, Yale und Oxford – bieten 800.000 Vorlesungen, Bücher, Dokumente und Videodateien zu allen denkbaren Studienthemen an. Auch heimische Unis sind vertreten.

Lesetrainer

Der Speed Reading Trainer hilft beim Textverständnis und beim schnelleren Erfassen von Zahlen und Fakten.Die App verspricht nach zehn Tagen Training eine um 143 Prozent schnellere Lesegeschwindigkeit. Für iOS (4,99 Euro) und Android (2,99 Euro).

Denkhilfe

Das gute alte Mindmapping ist und bleibt hilfreich. Mit iThoughts können Studierende ihre Ideen für die Masterarbeit oder komplizierten Lernstoff bildlich darstellen. Vereinfacht vieles. Für iOS-Geräte um 9,99 Euro auf iTunes erhältlich.

Schlafhelfer

Nie wieder unfreiwillig schlaflose Nächte hat man mit Sleep Cycle: Die App misst die Schlafbewegungen und weckt den Nutzer erst, wenn der Schlaf leicht ist. Der Haken: Das iPhone muss mit ins Bett. Für iOS um 0,89 Euro, für Android um 0,79 Euro.

Übersetzer

Was heißt "Ich habe keine Ahnung" auf Japanisch? Die App iTranslate weiß es. Sie übersetzt Redewendungen und Sätze in 80 Sprachen und macht unzählige Dialekte anhörbar. Genial: Per Spracherkennung verschriftlicht und übersetzt die App gesprochene Sätze. Die Ergebnisse kann man per eMail und Facebook teilen. Für iOS, kostenlos.

Software-Traum

Studentische Entwickler werden ihre Freude haben: Diverse Entwickler-Tools offeriert das Programm Student Developer Pack des Dienstleisters Git Hub kostenlos. Die Nutzer erhalten Zugang zu Crowdsourcing, eMail-Diensten und zum Microsoft Visual Studio Community 2013. Erhältlich auf https://education.github.com/pack