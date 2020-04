Die Aktien-Gewinner der Corona-Krise

So rasch, so tief: Einen vergleichbaren Absturz der Börsenkurse hatte die Welt bisher nicht gesehen. Und dennoch gibt es inmitten des Gemetzels Wertpapiere, die zu völlig unerwarteten Höhenflügen ansetzen. Wer jetzt einen Kaufdrang verspürt, der sei aber gewarnt: Es ist alles andere als fix, dass dieselben Papiere die Gewinner der nächsten drei Monate sind. So sprunghaft wie das Coronavirus entwickelt sich auch das Börsegeschehen.

Im Rückblick ist man aber immer schlauer. Hätte jemand Anfang 2020 eine Vorahnung gehabt und Aktien eines davor weithin unbekannten Molekulardiagnose-Unternehmens aus Utah ( USA) erworben, er hätte reich werden können. Testkits für das SARS-CoV-2-Virus von Co-Diagnostics Inc. finden jetzt weltweit reißenden Absatz. Es lägen Aufträge aus 50 Ländern vor, sagte Chef Dwight Egan jüngst. Tendenz steigend: Mit den Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen wird der Bedarf an Tests steigen.

Wertsprung

Die Börsenperformance des Unternehmens sucht ihresgleichen. Die Aktie hat binnen drei Monaten – ungefähr dem Zeitraum, seit die Corona-Pandemie außerhalb Chinas zum Thema wurde – um mehr als 1.000 Prozent zugelegt. Noch im Jänner grundelte der Titel knapp über einem Dollar dahin, in den vergangenen Wochen sprang er bis auf zeitweise 20 Dollar. Und das in einem katastrophalen Börsenumfeld. Von den rund 2.700 Firmen im US-Technologieindex Nasdaq Composite schafften im selben Zeitraum nur 357 Werte ein Plus, 2.320 Papiere lagen im Minus (Stand 20. April). Achtung: Viele der kleineren Werte sind „Zockerpapiere“, deren Kurse extrem stark schwanken.

Medizintechnik, Biotechnologie, Pharma

Nicht alles ist rational erklärbar. Liberty Tripadvisor Holdings musste kürzlich sogar klarstellen, man können sich die exorbitanten Ausschläge selbst nicht erklären. Warum sollte just die Reiseplattform zu den Gewinnern der Corona-Reisebeschränkungen zählen? Logisch ist hingegen, dass jetzt Medizintechnik, Biotechnologie und Pharma gefragt sind wie nie, darunter Namen im breiteren und „seriöseren“ S&P500-Index wie Regeneron (+47 Prozent seit Mitte Jänner), Gilead (+33 Prozent) oder die Biotech-Firmen Incyte Corp (+24 Prozent ) und Biogen Inc. (+20 Prozent). Buchstäblich hoch im Kurs stehen aber auch Desinfektionsmittel von Clorox.

Infrastruktur, Lebensmittelhändler, Zusteller

Vom Homeoffice-Boom können sich wiederum auch jene ein Stück abschneiden (siehe Abschnitt "Digitaler Arbeitsplatz"), die Infrastruktur bereitstellen, etwa Immobilien für Großrechenzentren wie Digital Realty Trust (+20 Prozent) und Equinix (+18 Prozent) oder Mobilfunkmasten wie SBA Communications (+25 Prozent).

Im altehrwürdigen US-Index Dow Jones Industrial sind Gewinner rarer gestreut: Hier ragen nur die Supermarktkette Walmart und IT-Riese Microsoft wesentlich heraus. In Europa erlebt Ambu A/S, ein dänischer Anbieter klinischer Einweg-Beatmungsbeutel und Bronchoskope, eine ungeahnte Nachfrage. Ähnlich ergeht es – in ganz anderen Feldern – dem Online-Casino Evolution Gaming oder Zusteller HelloFresh mit Kursgewinnen zwischen 38 und 86 Prozent.

Wiener Gewinner

Und wie sieht es in Wien aus? Auf Sicht von drei Monaten weist der ATX Prime Index ein sattes Minus von 34 Prozent auf. Alle Titel verzeichnen Kursverluste. Alle? Nein, einer stemmt sich gegen den Trend: Die Semperit AG rettet dank ihrer (wegen schwacher Performance) in normalen Zeiten ungeliebten Medizin-Handschuhe ein zartes Plus von 1,4 Prozent über die Linie. Auch die Post wird ihrem konservativ-krisenfesten Image einigermaßen gerecht und kann – wie der Baukonzern Porr – den Verlust mit rund drei Prozent eingrenzen. Der Fairness halber sei angemerkt: Damit steht Wien nicht alleine da. Im DAX30-Index in Frankfurt (-23 Prozent) gibt es durch die Bank nur Verlierer.

Digitaler Arbeitsplatz