Die 6 Fehler der Firmen

Nur der Fähigste überlebt. Das gilt gerade für Unternehmen. In seinen Büchern „Das Ende des Projektmanagements“ und „Veränderung: Erfolg(t)“ beschreibt der österreichische Management-Experte Ronald Hanisch, wie sich Führungskräfte und Unternehmen weiterentwickeln müssen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen.

KURIER: Herr Hanisch, wie fit sind Österreichs Manager für die Anforderungen der Wirtschaft?

Ronald Hanisch: Es gibt viele fortschrittliche Unternehmen, aber in vielen Unternehmen erkenne ich auch große Mängel. Das führt zu fehlenden Aufträgen und mangelnder Attraktivität als Arbeitgeber.

Was sind die drei größten Ursachen dafür?

In den österreichischen Unternehmen fehlt das Verständnis für die neue Mitarbeitergeneration, die „Digital Natives“, völlig. Viele Manager sind oberflächlich interessiert an dieser Generation, aber die Bereitschaft, notwendige Veränderungen im Unternehmen zuzulassen, fehlt meist.

Sie sagen, die Digital Natives verändern selbst die Unternehmen?

Ja, die High Potentials dieser Generation verändern so ziemlich alles. Die etwa 30-Jährigen beginnen gerade, die Führungspositionen zu besetzen. Sie verändern die Art der Kommunikation, die Art der Führung, die Art der Aufgabenverteilung. Sie leisten Pionierarbeit.



Ein Beispiel?

Sie verwenden unzählige Apps zur Aufgabenbewältigung, stellen Informationen ins Intranet, wollen Transparenz, Informationen an alle weitergeben. Viele Unternehmen wollen aber gar nicht so transparent sein, Informationen werden nach wie vor eher gehortet.

Was muss das Topmanagement also anders machen?

Voraussetzungen für mehr Transparenz schaffen, denn die Informationen gelangen sowieso irgendwann ans Tageslicht. Und klare Aufträge vergeben, denn oft wird zu unklar kommuniziert. Die Generation Y will Führung über Vertrauen, Charisma. Das verunsichert viele Führungskräfte – sie hören dann auf, zu führen, zu entscheiden. Auch wird die Verantwortung immer mehr auf die Teammitglieder verteilt, Hierarchien und Abteilungen lösen sich auf.

Wie gehen Unternehmen diese Umstrukturierung am besten an?

Entscheidend ist die Veränderungskompetenz. Unternehmen müssen die Veränderung erst einmal zulassen. Die wichtigste Frage, die sich nur wenige Unternehmen stellen, ist: Warum tun wir, was wir tun? Finden Sie darauf eine Antwort, findet auch Veränderung leichter statt.