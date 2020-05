Den "Zirbler" stellt Norbert Haberl großteils in Handarbeit her – ebenso wie die Zirbelkiefer zum Wachsen, braucht das Zeit. Sie wächst erst in über 1200 Meter im Gebirge, auf kargem Boden und daher nur langsam. Zudem ist ihr Vorkommen enden wollend: Sie wächst nur in Österreich, der Schweiz und Südtirol – und eine Sorte in Sibirien, deren Inhaltsstoffe und Blattwuchs sich aber keinesfalls mit der österreichischen messen könnten. Die Zirbe sei auch sehr wertvoll, sagt Haberl, weil sie antibakteriell und wohltuend sei: "In unserer Zeit, wo alles digitalisiert und automatisiert ist, muss man nur ein Achtelliter Wasser in den Zirbler hineinleeren. Bevor das durchgelaufen ist, ist selbst der Gestressteste eingeschlafen." Zudem ist das Vorkommen von Zirbe enden wollend Haberl ist Nachhaltigkeit wichtig und "dass wir die Zirbe nicht als Rohstoff ins Ausland exportieren. Wir sollten das Zirbenholz in Österreich verarbeiten und erst dann ins Ausland verkaufen." Damit die Wertschöpfung auch im Land bleibe.

Der "Zirbler" ist ein simples Produkt, aus eigenem Bedarf heraus entwickelt – so beginnen viele Erfolgsgeschichten. Norbert Haberl ist dazu ein bodenständiger, zufriedener Mann: "Durch die Behinderung unserer Tochter ist für uns eine gewisse Bescheidenheit und Wertschätzung, auch von einfachen, kleinen Dingen im Leben, wichtig geworden."