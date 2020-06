Der verbotene Bachelor

Auch Martin Bauer, Geschäftsführer der Weiterbildungsgesellschaft Uni for Life an der Karl-Franzens-Uni Graz, würde eine gesetzliche Änderung begrüßen: "Wir können die Berufstätigen in Sachen Grundlagenstudium derzeit nicht so servicieren, wie wir uns das wünschen." Anfragen gebe es immer wieder. Ein berufsbegleitendes Bachelor-Studium im Bereich Pflege anbieten zu dürfen, wäre "eine Sensation", so Bauer. Es stelle sich aber die Frage, "ob ein Bachelor im postgradualen Bereich von Berufstätigen und Arbeitgebern angenommen wird".

Das Wissenschaftsministerium denkt nicht an eine Gesetzesänderung, will lieber den Ausbau der berufsbegleitenden Angebote bei den ordentlichen Studien forcieren: Bei den derzeitigen Verhandlungen zu den Leistungsvereinbarungen 2013–’15 sei dieses Thema auf der Agenda.

Genau das haben die Universitäten bis dato bei den Bachelor-Studien verhindert. Die Rektorenkonferenz verwies auf Anfrage auf das Positionspapier aus dem Jahr 2009, wonach berufsbegleitende ordentliche Bachelor-Studien Mehrkosten für die Universitäten brächten und die Nachfrage sowieso gering sei. Darin heißt es auch: "Mit voller Absicht des Gesetzgebers engagieren sich viele Universitäten zunehmend in der Weiterbildung und betrachten diese auch immer mehr als mögliche Finanzierungsquelle." Will heißen: Man setzt lieber auf teuer verkaufte Weiterbildung, um Geld hereinzubekommen. Gornik relativiert: "Als große Finanzierungsquelle würde ich die Weiterbildungsangebote nicht sehen." Das Postgraduate Center an der Uni Wien will dennoch sein Angebot ausbauen. Gornik: "In Richtung Bachelor-Äquivalent wie die WU werden wir aber nicht gehen."