Der IT-Entwicklungshelfer

Oliver Holle war Geld, wie den meisten Kindern, recht gleichgültig. Er wollte nur Weltmeister im Wasserskifahren werden. Dafür trainierte er, auch in den USA. Der Amerikanophile sollte später auch an der Columbia University in New York studieren. „Ich kann nicht einmal sagen, dass mir die Kultur so gefallen hat. Es hat sich eben ergeben“, sagt er, wie alles, sehr ruhig. Wichtig, wenn man Brücken bauen will, wenn man vermittelt will zwischen Investoren und der teilweise hysterischen Start-up-Szene.

Der ruhige Rastlose hat nur noch wenig Zeit, er muss zum Notar, am nächsten Morgen fliegt er nach Berlin. Dort unterstützt er das erfolgreiche österreichische Start-up kochabo.at auf dem Weg in die Oberliga.

Bewegen will er, das ist sein Ziel. „Das Lässige an SpeedInvest ist, dass man etwas gesellschaftlich Relevantes macht, dass man die Region belebt und dass man Teil von Erfolgsgeschichten sein kann“, sagt Holle.

Er schnappt die Tasche von seinem Schreibtisch am Fenster und verschwimmt hinter Glaswänden.