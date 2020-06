Der Geschmacksträger

Seit der Oberösterreicher Gerhard Fuchs in Tirol wohnt, und das ist immerhin seit 1998, trinkt er noch mehr Leitungs- und Quellwasser. Irgendwann wurde ihm das zu fad. Er gab Minzeblätter, Ingwer oder zerstoßene Kardamomkapseln in den Wasserkrug. "Das habe ich auf meinen Skandinavienreisen gesehen", erzählt er. Für Abwechslung im Trinkglas war gesorgt. Aber dann wollte Fuchs das Wasser für unterwegs mitnehmen, da funktionierte die Sache mit dem Ingwer und den frischen Kräutern nicht mehr so richtig. Was zur Frage führte: "Wie kriegt man den Duft der Natur in die Wasserflasche?"

Dieses Thema beschäftigt den gelernten Werkzeugmacher seit sechs Jahren. Anfangs tüftelte er an ätherischen Ölen, gab es aber bald auf, denn ein Ölfilm bildete sich an der Wasseroberfläche und "man weiß zu wenig darüber, wie sich die Öle auf die Gesundheit auswirken." Fuchs forschte weiter.