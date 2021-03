Der Finanzmarkt als „Hobby, das fürs Leben bleibt“

KURIER: Warum haben Sie sich mit 14 Jahren schon für Aktien interessiert?

Larissa Kravitz: Meine Eltern haben beide im Bankensektor gearbeitet, ich fand deren Arbeit immer sehr interessant. Als Teenager habe ich mich mehr und mehr damit beschäftigt, das war in den späten 90er Jahren. Damals gab es einen Tech-Boom, im Zuge dessen habe ich meine ersten Aktien gekauft.

Wie kann man Frauen Finanzwissen näherbringen und was muss man dabei anders angehen als bei Männern?

Ich merke, es gibt schon Unterschiede. Die Finanzmathematik ist zwar für alle auf der Welt gleich. Aber es geht um die Herangehensweise. Frauen sind tendenziell etwas zögerlicher, wollen alles sehr genau wissen. Männer sind eher dazu bereit, gleich am Beginn eines Investments Risiken einzugehen. Frauen machen viele Recherchen vorher und wollen sich weiterbilden. Mir war gerade angesichts der Altersvorsorge extrem wichtig, dass Frauen eine neutrale Finanzbildung haben, hinter der keine Bank oder Versicherung steht.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie den Finanzmarkt spannend machen möchten. Warum ist er aus Ihrer Sicht spannend?

Wenn man sich einmal damit beschäftigt, dann ist das ein Hobby, das fürs ganze Leben bleibt. André Kostolany hat gesagt ,An den Märkten ist alles möglich, auch das Gegenteil“. Das sieht man jeden Tag. Es gibt am Finanzmarkt einfach jeden Tag spannende Geschichten, zuletzt das Thema Kryptowährungen und der Short Squeeze von Game Stop. Wenn man sich einmal für Investment interessiert, dann interessiert man sich automatisch für die politischen Entwicklungen weltweit, für das, was Staaten machen, was in Unternehmen passiert, wo Innovation passiert.

Warum ist das Finanzwissen gerade bei Frauen oft mangelhaft?

Ich bekomme von einigen das Feedback, die sich wünschen, sie hätten Finanzinhalte in der Schule gelernt. Viele Frauen, die bei meinen Workshops dabei sind, mein Buch lesen oder den Podcast hören sind Frauen um die 30, deren Mütter jetzt um die 60 sind. Die Mütter gehen demnächst in Pension, viele haben sich ihr Leben lang nicht mit ihren Finanzen beschäftigt und merken plötzlich, dass sie nur eine sehr kleine Pension bekommen. Das ist bei meiner eigenen Mutter auch so, und bei meiner Großmutter. Die aktuelle Antrittsperson für Frauen liegt im Durchschnitt bei 980 Euro. Da reden die Mütter ihren Töchtern oft ins Gewissen, etwas für die Vorsorge zu tun.

Es braucht ein Schulfach Finanzbildung?

Wünschenswert wäre ein Schulfach Wirtschaft, aber nicht im Sinne von Buchhaltung und Betriebswirtschaft, sondern im Sinne des Verstehens von makroökonomischen Ereignissen. Damit Normalbürger zum Beispiel verstehen, was Corona-Hilfen für Unternehmen bedeuten. Was bedeutet es, wenn die Staatsverschuldung steigt? Was ist die Zinslast des Staates? Was bedeuten Negativzinsen? All diese Dinge. Mit diesem Wissen kann eine Wählerin viel aktiver mitentscheiden.