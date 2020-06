Der Chef, eine echte Zumutung

Gibt man die Schlagworte "authentisch führen" bei Google ein, erhält man 851.000 Ergebnisse. Coaches bieten dazu Beratung und Seminare an, Experten geben Interviews und schreiben Bücher zu dem Thema. Der authentische Manager ist echt, angreifbar, mit Handschlagqualität. Glaubwürdig in seinen Entscheidungen, klar in der Sache und vertrauensvoll. Die natürliche Autorität des Chefs sorge dafür, dass die Mitarbeiter ihm folgen. "Followship" nennt das der Fachmund. So einen Chef wünscht sich jeder, keine Frage.

Gerade die jüngeren Mitarbeiter wollen solche Vorgesetzte, sagt Managementcoach Peter Tavolato. "Authentisch zu führen ist die einzige Möglichkeit, als Führungskraft wirksam zu sein", meint er. Oft würden Fachkräfte im Chefsessel landen, dort würde ihnen mitunter dazu geraten, sich zu verbiegen. Aber: "Haben Führungskräfte in Wahrheit ein anderes Bild von Wertschätzung oder Zusammenarbeit, als sie nach außen hin vertreten, dann bemerken das die Mitarbeiter." Mit fatalen Folgen: Die Führungskraft verliere ihre Glaubwürdigkeit, die Mitarbeiter verlieren ihre Motivation. "Und am Ende verlassen die Mitarbeiter nie das Unternehmen, sondern die Führungskraft", sagt Tavolato.