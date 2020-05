Der brilliante Hotelier

Weil der Eigentümer die Vorstellung vom familiär gehaltenen Hotel sympathisch fand, entschied er sich damals für Mangalino und gegen große Hotelketten. Mangalino hat seine Ankündigungen gehalten: Die gute Seele des Hauses, Rezeptionistin Andrea, wurde übernommen. Er respektiert und schätzt die Frau, die seit 27 Jahren hier arbeitet. Alle 15 Mitarbeiter pflegen einen wertschätzenden Umgang, sind befreundet. Mangalinos Mutter hilft in der Küche und gibt der Speisekarte dadurch eine philippinische Note. 30 Zimmer hat das 3-Sterne-Hotel am Brillantengrund. Die Auslastung liegt inzwischen bei 80 Prozent. Mangalino hat gelernt, mit der skurrilen Umgebung zu spielen, er hebt sie hervor und macht sie zu seinem Vorteil. Das Hotel am Brillantengrund wurde so in den vergangenen zwei Jahren zu einem zauberhaften Ort. Das will Mangalino nicht zerstören. „Wir wollen nur organisch wachsen“, sagt er und hofft auf mehr Vertrauen vom Inhaber.