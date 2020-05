Der beste Verkäufer der Welt

Ein in die Wiege gelegtes Verkaufstalent? Eher ein hineingeprügeltes. Sein Vater, so Girard, war „schlimmer als Hitler“ und schlug gerne zu. Seine Mutter war „sein Engel“, der ihm den Glauben in sich selbst einpflanzte. Mit neun Jahren verdiente Girard als Schuhputzer sein erstes Geld. Später als Zeitungsbote, Tellerwäscher, Hafenarbeiter. Er wagte er einen Ausflug ins Immobiliengeschäft, der endete in Schulden.

Erst mit 35 Jahren wechselte er in die Automobilbranche. Am ersten Tag verkaufte er sein erstes Auto. Nach zwei Monaten war er so erfolgreich, dass sich seine Kollegen bedroht fühlten und dafür sorgten, dass er gefeuert wurde. Eine Entscheidung, die sein damaliger Chef bitter bereut hat.