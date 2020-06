Das smarte Start-up

„Das nennt man Internet aller Dinge“, sagt Daniel Marischka, der die Idee zu Flatout hatte. Im Internet aller Dinge sei eben alles miteinander vernetzt – das Auto, die Kreditkarte, der Kühlschrank. Es ist der nächste evolutionäre Schritt in der virtuellen Welt – nach dem Internet der Informationen ( Google) und dem Internet der Menschen ( Facebook).

Die Gründer von Flatout, das sind neben PR-Mann und „Business Developer“ Kurt Reimann CEO Daniel Marischka, CTO Manuel Mager und Techniker Christian Passet. Vier junge, smarte Typen zwischen 25 und 30. Reimann und Marischka studierten Wirtschaft, Mager und Passet Informatik. Die perfekte Mischung für ein Hightech-Start-up-Team. Für die Gründung von Flatout im Jahr 2013 ließen alle vier das (Weiter-)Studieren sein – sie wollten ihre gesamte Energie in ihr Unternehmen stecken.

Eine gute Entscheidung: „Ich habe beim Gründen weit mehr gelernt, als ich im Studium je könnte“, sagt Kurt Reimann und die anderen pflichten ihm bei. Anfangs arbeiteten die Jungs für sich, irgendwann brauchten sie Kapital, um die mittlerweile zehn Mitarbeiter einzustellen und weiteres Geld zu lukrieren. Ohne drei Investoren aus „friends and family“, die an ihre Geschäftsidee glaubten, wären sie nicht so weit gekommen, sagen sie.

Das Quartett ist gut gelaunt. Die Vier haben erst vor einer Woche einen Pitch beim US-amerikanischen IT-Konzern Cisco gewonnen und dürfen ihr Start-up im Gründerprogramm „Entrepreneurs in Residence“ ab Jänner weiterentwickeln. Cisco bietet den Inkubator erstmals außerhalb der USA an. „Überraschenderweise in Wien und nicht in London oder Berlin“, sagt Daniel Marischka. Wien will sich als Smart City positionieren, als digital vernetzte Weltstadt. Die Start-up-Szene hier ist aufstrebend, hungrig, leidenschaftlich.