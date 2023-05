Das Nachrichtenportal Vice ist insolvent

„Ein Abstieg vom Liebling der neuen Medien zum abschreckenden Beispiel fĂŒr die Probleme in der digitalen Verlagsbranche“, so beschreibt die New York Times die neuesten Nachrichten zum Online-Nachrichtenportal „Vice“, das nun offiziell die Insolvenz anmeldete. Vice steht jetzt also zum Verkauf. Und die ersten Interessenten melden sich bereits. So will eine Gruppe von Kreditgebern, darunter Fortress Investment Group und Soros Fund Management, laut der New York Times, Vice erwerben. Das Angebot liegt bei 225 Millionen US-Dollar (das sind rund 207 Millionen Euro).