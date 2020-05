Das Leben ist gefährlich

Das Studentenleben war auch in Wien nicht wahnsinnig rosig. Judit Havasi war 20, Jus-Studentin, erst kurz in Wien und hatte Probleme mit dem Wiener Dialekt des Herrn Professor. Gemischt mit Latein muss es für die Ungarin wie Esperanto geklungen haben.

Sie hatte damals zwei Möglichkeiten: Sehr viel lernen oder zurück nach Budapest fahren und als Verkäuferin mit Deutschkenntnissen Geld verdienen. Sie ging zurück nach Budapest – am 8. Dezember 2000. Aber mit Doktortitel.

Es soll Familienfrauen geben, sorgsam, verlässlich, sanft, und auf der anderen Seite Karrierefrauen, die zielstrebig und egoistisch aufs Vorankommen drängen. Zur Positionierung lässt sich Havasi nicht zwingen. Sie bringt ihre zwei Söhne um acht Uhr in den Betriebskindergarten, fährt dann in ihr Büro im Ringturm. Sie grüßt die Kollegen mit ebenso sanfter Stimme wie ihre Kinder: „Guten Morgen.“ Der Ton ist hier bestimmender. Sie bedankt sich für den Kaffee: „Danke Gabi, bist ein Schatz“. Sie sagt, sie liebe die Arbeit. Es fällt leicht, das zu glauben. Nur wenn sie Besprechungen hat, schließt sie die Bürotür. Auf einem Schild steht: Judit Havasi, Vorstand. Als Ungarin und Frau ist sie in dieser Position in zweierlei Art eine Seltenheit in Österreich.

Vor wenigen Wochen wurde sie von Gertrude

Tumpel-Gugerell, Grande Dame im Finanzsektor, für die Zeit zur „Heldin von morgen“ ernannt.

Am schwarzen Brett 2005 wurde sie in einer ungarischen Tochtergesellschaft der Wiener Städtischen, der Union Biztosító, in den Vorstand berufen. Judit Havasi bewarb sich 2000 auf eine Anzeige, die ihr am schwarzen Brett im Adolf-Schärf-Studentenwohnheim auffiel. Um die Tochtergesellschaft in Ungarn aufzubauen, suche man Mitarbeiter mit Kenntnissen in Ostsprachen. Bald darauf, an einem Samstag, traf sie Günter Geyer, den ehemaligen großen Chef der Vienna Insurance Group und seine Gattin auf einen Kaffee. Die ehemalige Barriere, ihre Sprache, sollte ihr Bonus werden, ihr den imposanten Aufstieg bescheren. Den Migrationshintergrund habe sie seither fast nie zu spüren bekommen, weil die Österreicher Ungarn mögen.