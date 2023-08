City Park Vienna: In Wien Liesing entsteht ein Gewerbepark

Baulärm

Zwar kritisieren Anrainer den Baulärm im Zuge der Arbeiten auf dem Grundstück in Wien-Liesing. „Die Anliegen der Anrainer wurden sehr ernst genommen“, wie Fischer betont. „Gemeinsam mit Vertretern des Bezirks und der Behörden wurde das Projekt aus diesem Grund in einige Punkten adaptiert.“ Die Baukörper wurden so angeordnet, dass sie den Schall von der benachbarten Wohnbebauung abschirmen. Entlang der Grundstücksgrenzen werden Bäume gepflanzt.

Mit den 40.000 m², die im City Park Vienna bis nächstes Jahr errichtet werden, wird ein Teil der Nachfrage am Markt gedeckt werden können. „Doch die Nachfrage nach modernen Logistikflächen“, so Fischer, „bleibt auch in den folgenden Monaten hoch.“