Wie ein Finanzprofi Gastronomen den Weg zum profitablen Schnitzel zeigt

Bei Kleinunternehmen ist es oft so, dass die Buchhaltung für alles missbraucht wird. Da landen viele Dinge aus dem kaufmännischen Bereich, die keinen Platz finden. Aber wir nehmen die Buchhaltungsinformationen und bereiten sie so auf, dass man schnell zu Entscheidungsgrundlagen kommt.

Ihr Fokus liegt auf Kunden in Gastronomie und Hotellerie. Wo gibt es hier den größten Verbesserungsbedarf?

Wo wir genau hinschauen, sind Deckungsbeiträge pro Produkt. Damit man weiß, wie viel man wirklich pro Produkt verdient. Dieses Wissen über die vollständige Kostenstruktur ist in der Gastronomie äußerst selten vorhanden.

Dabei rechnen Gastronomen doch genau in dem Bereich meist akribisch nach.

Gastronomen haben ein unglaublich gutes Gespür, was sie am Markt durchsetzen können. In Wien ist es fast unmöglich, ein Wiener Schnitzel für 29 Euro zu verkaufen. In Westösterreich wäre das überhaupt kein Thema, aber in der Hauptstadt liegt die Grenze bei 24,90 Euro. Was Gastronomen machen, ist, sie kalkulieren den Verkaufspreis, den Wareneinsatz und damit landen sie dann beim Deckungsbeitrag eins. Nur habe ich im Unternehmen noch ganz andere Kosten, die ich mit aufschlagen muss. Personal, Energie, Miete, das sind die Deckungsbeiträge zwei und drei.