Sie haben auch Interviews mit Betroffenen geführt. Welche Aussagen sind bei Ihnen besonders hängen geblieben?

Was mich wirklich erstaunt hat, ist, wie ähnlich die Aussagen aller Teilnehmer in Bezug auf die Ursache für ihr Burnout waren. Die meisten gaben an, eine Maske aufgehabt und eine Show abgezogen zu haben. Das Bild, das sie nach außen abgaben, stimmte nicht mit ihrem tiefsten Inneren überein. Das führte letztendlich dazu, dass sie ausbrannten.

Im Umkehrschluss würde das aber auch bedeuten, dass jemand, der seine Arbeit leidenschaftlich gerne macht, nicht gefährdet ist.

Das stimmt so natürlich nicht. Das Arbeitspensum und entsprechende Ruhephasen spielen mit Sicherheit eine Rolle. Gerade in der aktuellen Krise, in der Eltern sehr oft Beruf und die schulische Ausbildung der Kinder unter einen Hut bringen müssen, kommt Erholung oft zu kurz. Hier sehe ich eine enorme Gefahr. Aber es ist eben nicht der einzige Grund.

Was bedeutet ’sich selbst treu sein’ konkret?

Es geht einerseits darum, sich immer wieder mit sich und seinen Wertvorstellungen auseinanderzusetzen und für diese Werte im Alltag auch einzustehen. Das kann am Anfang schwerfallen, Selbsttreue ist aber so etwas wie ein trainierbarer Muskel. Je öfter ich es mache, desto leichter fällt es mir auch.

Andererseits muss ich mich auch selbst ernst nehmen und immer wieder fragen: Passt der Job noch zu mir? Will ich das Projekt wirklich machen? Und stimmen die Umstände mit meinen eigenen Bedürfnissen überein? Und dann gilt es, die Konsequenzen zu ziehen. Solche Fragen aber einfach zu übergehen, kann gefährlich sein.

Sind das auch ihre Tipps, um einem Burnout gezielt vorzubeugen?

Auf jeden Fall. Spannend dabei ist auch, dass sich die eigenen Wertvorstellungen im Laufe des Lebens verändern. Als Single hat man natürlich andere Bedürfnisse als in einer Partnerschaft oder als Familie. Hier aufmerksam zu sein und auf Veränderungen zu reagieren – damit ist schon viel gewonnen.