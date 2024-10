Bürozwang oder Flexibilität? Warum Unternehmen ins Büro zurückrudern

„Ich hätte nicht geglaubt, dass Unternehmen derart intensiv versuchen würden, die Mitarbeiter zurück ins Büro zu holen“, sagt Marcus Weixelberger, Experte für flexibles Arbeiten und Geschäftsführer des Start-ups für Arbeitsplätze und Büros andys.cc. Immerhin hätten Homeoffice und Remote Work während der Pandemie tadellos funktioniert. Warum also wollen Unternehmer ihre Mitarbeiter wieder im Büro haben?

„Innovation findet vor allem im Büro statt“, ist eine Antwort meint der Experte. Lösungsansätze, die im Gang oder während der Rauchpause entstehen, gingen im Homeoffice verloren. Und: „Manche Dinge, die vor Ort in ein paar Minuten erledigt sind, brauchen per Mail einige Tage oder kommen gar nicht erst zustande.“ So gehen gewisse Kompetenzen und Agilität verloren, sagt Weixelberger.

Ein weiterer Grund für den Drang ins Büro: „Manche Firmen haben es noch nicht ausreichend geschafft, remote Arbeit im Unternehmen zu verankern, die Kultur und auch Dienstverträge anzupassen.“ Große, etablierte Unternehmen hätten da größere Probleme als kleine Startups, die es gewohnt sind, flexibel zu sein. „Konzerne wollen dann verständlicherweise zurück zu alten bewährten Strukturen.“