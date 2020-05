Büro: Zu viel Harmonie kann schädlich sein

Der Schein der Harmonie trügt so gut wie immer. Tatsächlich brodelt es unter der Decke der vermeintlichen Gemeinsamkeiten, werden hinterrücks Giftpfeile geschossen. "56 Prozent der Mitarbeiter reden schlecht über abwesende Kollegen", zitiert Unternehmensberater Peter Gruber das Ergebnis einer Umfrage, die er mit WKO und AK durchgeführt hat. Und spricht sich gegen heuchlerische Harmonie aus: "Kommunikation ohne Konflikte geht nicht. Auch Fehler und Kritik müssen möglich sein."



Emotionale Spannungen und Blockaden von Führungskräften und Mitarbeitern hilft Karin Neussl in ihrer "Wohlfühlakademie" abzubauen. "Laut Studien kann die Leistungsfähigkeit bis zu 95 Prozent vom Gefühlszustand beeinflusst werden", sagt sie. Daher sei es klug, auch in die emotionale Intelligenz der Mitarbeiter zu investieren." Unterdrückter Ärger hätte in der Harmoniezone fatale Folgen, meint auch Stephan Proksch, Autor des Buchs "Konfliktmanagement im Unternehmen": "Werden Konflikte nicht angesprochen, treten sie später nur noch heftiger zutage." Er rät Führungskräften dazu, regelmäßig mit den Mitarbeitern über die wechselseitigen Erwartungen zu sprechen: "Das Mitarbeitergespräch ein Mal im Jahr ist das Minimum - aber sogar das wird in vielen Unternehmen nicht praktiziert."